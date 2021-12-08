Сообщения о досрочных каникулах первоклассников рассылают в родительских чатах Тагила

В родительских чатах Нижнего Тагила появилась информация о том, что первоклассники уходят на досрочные каникулы с 25 декабря.

С 25 по 30 декабря для учащихся первых классов объявлена неделя дополнительных каникул в соответствии с приказом Управления образования Нижнего Тагила, сказано в сообщениях. При этом для детей будет организован лагерь, до 9 декабря нужно сдать необходимые документы. Об этом рассказали редакции TagilCity.ru родители одной из школ, а также подтвердили некоторые учителя начальных классов. У первоклассников есть дополнительная неделя каникул в феврале, ее и перенесли на конец декабря, пояснил осведомленный источник. Однако директора тагильских школ № 32, 18 и 100 не подтвердили эту информацию корреспонденту TagilCity.ru. Галина Масликова, Игорь Юрлов и Дмитрий Язовских рассказали, что официальный приказ в образовательные учреждения пока не поступал. До начальника Управления образования Татьяны Удинцевой дозвониться не удалось. Напомним, тагильских школьников могут отправить на каникулы досрочно, если уровень заболеваемости ОРВИ превысит 25% от общего числа учеников. Тагильских школьников могут отправить на каникулы досрочно при росте заболеваемости

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