Таинственно пропавший полтора года назад бизнесмен Соломеин нашелся в Екатеринбурге

Таинственно пропавший полтора года назад бизнесмен Соломеин нашелся в Екатеринбурге
Таинственно пропавший полтора года назад бизнесмен Соломеин нашелся в Екатеринбурге
Сегодня, 20:54ОбществоФото: 1MI
25-летний директор фирмы «Вагант» Александр Соломеин, который загадочно пропал полтора года назад в Екатеринбурге, нашелся живым.

Ранее СК завел уголовное дело по статье «Убийство». Предполагалось, что мужчина погиб в результате криминальный разборок. 7 декабря бизнесмен обнаружился живым и здоровым, сообщает Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, мужчину уже допросили. Как выяснилось, он скрывался на разных квартирах, опасаясь, что будет похищен теми же людьми, что летом 2020 года похищали руководителей «Ваганта». Предполагается, что родители знали о ситуации сына, что ничего не сообщали, так как боялись ему навредить.

Полиция не станет раскрывать местоположение мужчины. Уголовное дело будет прекращено

Напомним, Александр Соломеин являлся директором компании «Вагант», на 99% принадлежавшей ЭРСК. Застройщики возводили в столице Урала скандально известный элитный жилой комплекс на улице Бажова. Бизнесмен исчез в 31 июля 2020 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
бизнесменпропал человекрасследованиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы