Таинственно пропавший полтора года назад бизнесмен Соломеин нашелся в Екатеринбурге

По его словам, мужчину уже допросили. Как выяснилось, он скрывался на разных квартирах, опасаясь, что будет похищен теми же людьми, что летом 2020 года похищали руководителей «Ваганта». Предполагается, что родители знали о ситуации сына, что ничего не сообщали, так как боялись ему навредить.