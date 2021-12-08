Таинственно пропавший полтора года назад бизнесмен Соломеин нашелся в Екатеринбурге

Ранее СК завел уголовное дело по статье «Убийство». Предполагалось, что мужчина погиб в результате криминальный разборок. 7 декабря бизнесмен обнаружился живым и здоровым, сообщает Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его словам, мужчину уже допросили. Как выяснилось, он скрывался на разных квартирах, опасаясь, что будет похищен теми же людьми, что летом 2020 года похищали руководителей «Ваганта». Предполагается, что родители знали о ситуации сына, что ничего не сообщали, так как боялись ему навредить.
Полиция не станет раскрывать местоположение мужчины. Уголовное дело будет прекращено
Напомним, Александр Соломеин являлся директором компании «Вагант», на 99% принадлежавшей ЭРСК. Застройщики возводили в столице Урала скандально известный элитный жилой комплекс на улице Бажова. Бизнесмен исчез в 31 июля 2020 года.