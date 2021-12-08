Теперь клиенты «Квадры» сами смогут узнать об исправности общедомового прибора учета

Теперь клиенты «Квадры» сами смогут узнать об исправности общедомового прибора учета
Теперь клиенты «Квадры» сами смогут узнать об исправности общедомового прибора учета
Сегодня, 20:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Жители города Липецка отныне сами контролируют свои управляющие компании. В частности, горожане могут узнать статус общедомового прибора учета тепла из платежных документов. Об этом сообщили в энергокомпании «Квадра».

Клиенты компании в этом месяце получат квитанции, где будет указана информация об исправности ОДПУ - общедомового прибора учета тепловой энергии. Данные планируется указывать над таблицей для показаний в платежных документах, информирует Lipetsk.kp.ru.

Это нововведение появится уже в декабре в квитанциях жильцов многоквартирных жилых домов, которые оборудованы одним прибором учета. А в следующем месяце данные о сроках проведения проверки ОДПУ появятся у всех клиентов энергокомпании.

Как пояснили в пресс-службе “Квадры”, с помощью ОДПУ горожане узнают о фактически потребленной тепловой энергии, а от этого зависит расчет платы за отопление.

«Если прибор учета не прошел поверку или не исправен, то следующие три месяца расчет ведется по среднемесячному объему потребления. Если показания не передаются и далее, то начисления осуществляются по нормативу”, - сказано в сообщении.

В компании также добавили, что общедомовой прибор учета тепла является общедомовым имуществом, то есть принадлежит владельцам квартир по праву общей долевой собственности. При этом своевременное снятие и передача показаний, а также обслуживание прибора - это обязанность управляющих компаний. Именно данное направление деятельности коммунальщиков отныне смогут контролировать жильцы.

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