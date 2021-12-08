Теперь клиенты «Квадры» сами смогут узнать об исправности общедомового прибора учета

Жители города Липецка отныне сами контролируют свои управляющие компании. В частности, горожане могут узнать статус общедомового прибора учета тепла из платежных документов. Об этом сообщили в энергокомпании «Квадра».

Клиенты компании в этом месяце получат квитанции, где будет указана информация об исправности ОДПУ - общедомового прибора учета тепловой энергии. Данные планируется указывать над таблицей для показаний в платежных документах, информирует Lipetsk.kp.ru. Это нововведение появится уже в декабре в квитанциях жильцов многоквартирных жилых домов, которые оборудованы одним прибором учета. А в следующем месяце данные о сроках проведения проверки ОДПУ появятся у всех клиентов энергокомпании. Как пояснили в пресс-службе “Квадры”, с помощью ОДПУ горожане узнают о фактически потребленной тепловой энергии, а от этого зависит расчет платы за отопление. «Если прибор учета не прошел поверку или не исправен, то следующие три месяца расчет ведется по среднемесячному объему потребления. Если показания не передаются и далее, то начисления осуществляются по нормативу”, - сказано в сообщении. В компании также добавили, что общедомовой прибор учета тепла является общедомовым имуществом, то есть принадлежит владельцам квартир по праву общей долевой собственности. При этом своевременное снятие и передача показаний, а также обслуживание прибора - это обязанность управляющих компаний. Именно данное направление деятельности коммунальщиков отныне смогут контролировать жильцы.

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