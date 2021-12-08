Теперь клиенты «Квадры» сами смогут узнать об исправности общедомового прибора учета

Клиенты компании в этом месяце получат квитанции, где будет указана информация об исправности ОДПУ - общедомового прибора учета тепловой энергии. Данные планируется указывать над таблицей для показаний в платежных документах, информирует Lipetsk.kp.ru.
Это нововведение появится уже в декабре в квитанциях жильцов многоквартирных жилых домов, которые оборудованы одним прибором учета. А в следующем месяце данные о сроках проведения проверки ОДПУ появятся у всех клиентов энергокомпании.
Как пояснили в пресс-службе “Квадры”, с помощью ОДПУ горожане узнают о фактически потребленной тепловой энергии, а от этого зависит расчет платы за отопление.
«Если прибор учета не прошел поверку или не исправен, то следующие три месяца расчет ведется по среднемесячному объему потребления. Если показания не передаются и далее, то начисления осуществляются по нормативу”, - сказано в сообщении.
В компании также добавили, что общедомовой прибор учета тепла является общедомовым имуществом, то есть принадлежит владельцам квартир по праву общей долевой собственности. При этом своевременное снятие и передача показаний, а также обслуживание прибора - это обязанность управляющих компаний. Именно данное направление деятельности коммунальщиков отныне смогут контролировать жильцы.