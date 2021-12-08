Увольнение тренера по дзюдо из спортшколы прокомментировал глава Верхней Салды

Он провел личные встречи со всеми представителями коллектива и родителями спортсменов. По его словам, признать факт увольнения законным или незаконным может суд, куда тренер имеет право обратиться.
Также Носков поручил организовать проверку деятельности учреждения, пишет «Городской вестник».
Также я призвал родителей, в первую очередь, действовать в интересах детей: убедить ребят продолжить тренировки у тренера, пришедшего на замену, до урегулирования ситуации законным путём, подытожил Константин Носков.
Напомним, ранее тренер обвинил руководство в увольнении за то, что он не «согласен с его позицией».