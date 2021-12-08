Увольнение тренера по дзюдо из спортшколы прокомментировал глава Верхней Салды

Увольнение тренера по дзюдо из спортшколы прокомментировал глава Верхней Салды
Увольнение тренера по дзюдо из спортшколы прокомментировал глава Верхней Салды
Сегодня, 11:16ОбществоФото: pixabay.com
Увольнение тренера по дзюдо из спортивной школы Игоря Прихода прокомментировал глава Верхнесалдинского ГО Константин Носков.

Он провел личные встречи со всеми представителями коллектива и родителями спортсменов. По его словам, признать факт увольнения законным или незаконным может суд, куда тренер имеет право обратиться.

Также Носков поручил организовать проверку деятельности учреждения, пишет «Городской вестник».

Также я призвал родителей, в первую очередь, действовать в интересах детей: убедить ребят продолжить тренировки у тренера, пришедшего на замену, до урегулирования ситуации законным путём, подытожил Константин Носков.

Напомним, ранее тренер обвинил руководство в увольнении за то, что он не «согласен с его позицией».

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
спортВерхняя Салдатренер
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