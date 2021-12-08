В деле зарезавшего парня бывшей девушки молдаванина суд Екатеринбурга поставил точку

Следователям он рассказал историю о том, что сильно любит девушку, но она ушла к другому. Преступление он планировал заранее. Для этого он купил реплику штык-ножа АК-47, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.