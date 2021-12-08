В деле зарезавшего парня бывшей девушки молдаванина суд Екатеринбурга поставил точку

В деле зарезавшего парня бывшей девушки молдаванина суд Екатеринбурга поставил точку
В деле зарезавшего парня бывшей девушки молдаванина суд Екатеринбурга поставил точку
Сегодня, 09:11ОбществоФото: 1MI
Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле 28-летнего молдаванина, который зарезал 31-летнего молодого человека своей бывшей девушки. Мужчина признан виновным в убийстве.

Следствие установило, что в ночь на 16 мая 2021 года мужчина залез в окно общежития на улице Зои Космодемьянской и нанес несколько ударов ножом пострадавшему, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия. Ревнивец скрылся, но позднее сам сдался полиции по совету родственников.

Следователям он рассказал историю о том, что сильно любит девушку, но она ушла к другому. Преступление он планировал заранее. Для этого он купил реплику штык-ножа АК-47, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По делу были допрошены свидетели, проведены осмотры места происшествия и получены показания обвиняемого на месте. Подсудимый в результате получил 8,5 лет колонии. Осужденный пытался обжаловать решение, но суд отклонил апелляцию.

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