В Верховном суде объяснили решение о штрафе за отсутствие маски по фотографии

В Верховном суде объяснили решение о штрафе за отсутствие маски по фотографии
В Верховном суде объяснили решение о штрафе за отсутствие маски по фотографии
Сегодня, 18:03ОбществоФото: pixabay.com
Пресс-служба Верховного суда России заявила, что штраф за отсутствие средств защиты у продавца по фотографии нарушителя касается только этого конкретного дела.

На магазин в московском районе Люблино пришла жалоба, пишет NEWS.ru.

Верховный суд обещал не распространять такую практику на всех россиян. На простых обывателей накладывать штрафы за отсутствие масок на основании одних только фото- и видеоматериалов не станут.

В деле продуктового магазина ООО «Люблино» суд получил фото продавца без маски. Снимки приняли за доказательство того, что продавец работал в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Фотоматериалы посчитали достоверными и допустимыми доказательствами по делу. В Верховном суде подчеркнули, что они отвечают требованиям, которые предъявляют к подобного рода доказательствам названным кодексом.

Кассационная жалоба магазина, где побывали районные чиновники и сфотографировали сотрудника без маски, осталась не удовлетворенной. Руководство ООО «Люблино» не устроило, что районный суд не назначил экспертизу и не опросил понятых. На торговую точку просто наложили штраф в размере 100 000 рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности.

Представители Верховного суда сказали, что для наложения таких штрафов не обязательно «использовать специальные познания в науке и технике».

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