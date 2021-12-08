«Заставили работать с ковидом»: экс-сотрудники подали в суд на торговую сеть на Урале

Две бывшие сотрудницы магазина «Ермолино» в Екатеринбурге обратились в суд с иском к бывшему работодателю. Год назад сотрудницы были уволены по статье за прогулы.

Девушки были устроены в компании «Подмосковия». Руководство год назад, по их словам, увеличило рабочий день до 14 часов. После ряда конфликтов с руководством девушки были уволены по статье за прогулы, пишет Е1. Рабочий день сотрудниц был с 09.00 до 21.00, а затем, по их словам, он стал с 08.00 до 22.00. Они отмечают, что оплата при этом не изменилась, а вечерами девушки иногда не могли уехать на общественном транспорте. Из-за этого девушки попросили перевести их поближе к дому в другой магазин, но руководство им отказало. После скандала девушки обратились с заявлением в трудовую инспекцию, чтобы была проведена проверка. Нарушений на самом деле было множество. Когда я заболела коронавирусом, я просила отпустить меня с работы, но мне было отказано. Меня заставили работать с подтвержденным ковидом. Мне руководитель сказала, что работать больше некому, поэтому выходи ты, хотя врач в больнице отправила на самоизоляцию. Когда уже сильно поднялась температура — я ушла домой, объяснила сотрудница. Она рассказала, что когда 5 февраля 2021 года вышла с больничного, то ее не допустили к работе, а сказали, что сообщат позже, когда выходить. За выходные с девушкой никто не связывался. Ей стало снова плохо и она ушла на больничный. Тогда ей сказали, по словам сотрудницы, что она прогуляла работу. При этом на руках у нее был официальный больничный. Проведенная проверка трудовой инспекцией показала, что нарушений нет и специалисты посоветовали обратиться в суд. Когда проверка завершилась, продавщицы вышли с больничного и, по их словам, они оказались уволенными по статье задним числом. Из-за этого, рассказывают бывшие сотрудницы, они теперь не могут найти работу. Также им не назначают пособие по безработице. Девушки обратились к юристу и по одному из исков победили. Теперь компания должна выплатить 48 тысяч рублей за вынужденный прогул и 20 тысяч моральной компенсации. Также девушку обязаны восстановить на работе. У второй бывшей сотрудницы заседание назначено на 17 декабря.

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