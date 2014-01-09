Более 70 клиентов TagilCity.ru получили бонусы на сумму свыше 650 000 рублей в 2013 году

Итак, акции на Городском портале TagilCity.ru были посвящены самым разным услугам. Клиенты портала получали бонусы и подарки за размещение как в каталоге компаний, так и за баннерную рекламу.

Так, свыше 60 компаний Нижнего Тагила приняли участие в акциях за 2013 год, а еще к ним присоединились 10 рекламных агентств Москвы, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

За год клиенты TagilCity.ru получили сертификаты на размещение интернет-рекламы на общую сумму свыше 200 000 рублей, а также дополнительной, бонусной рекламы на общую сумму около 450 000 рублей.

Тоже хочется получить приятные подарки? Мы предлагаем удвоить вашу рекламу! Успевайте до 17 января!