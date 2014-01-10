Honda рассказала о своих успехах в России
10 января 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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В 2013 году компания Honda Motor RUS реализовала на российском рынке 25 741 автомобиль, что на 16,4% выше результата 2012 года.В марте прошлого года начались продажи девятого поколения седана Honda Accord, а в апреле вышло четвертое поколение популярного CR-V c 2.4-литровым двигателем.
Именно эти модели и обеспечили компании Honda уверенный рост продаж в России в прошлом году.
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