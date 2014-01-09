Одни тагильчане сидят без денег после Нового года, другие – всё грамотно просчитали

По данным исследований одной из мировых компаний, семейные жители нашей страны в 2012 году готовы были потратить на новогодние праздники в среднем 17 600 рублей, эта сумма на 11% выше той, что была ранее. А это значит, что в 2013 году средний чек увеличился еще на пару процентов.

Городской портал TagilCity.ru накануне запустил опрос на тему: «У кого-нибудь остались деньги после новогодних праздников?». В небольшом голосовании приняло участие почти 200 человек. Большинство, 35,2%, как оказалось, не испытывают проблем – «у меня все хорошо, благо бюджет планирую». Чуть меньше 31,1% - «хорошо погуляли, осталось впритык». У 23% наступил кризис – они вообще все потратили, «придется перехватывать». Ну а у 10% счастливчиков (или людей с хорошим чувством юмора) – «денег так много, что сижу и думаю, куда бы потратить».

Новый год, как известно, самый ожидаемый праздник у русских, к которому многие готовятся едва ли не за месяц. Подарки, планирование застолья, важные личные покупки. Не успел оглянуться – кошелек пуст. Все уже привыкли к ситуации, когда деньги потрачены на веселье новогодних праздников, на ненужные сувениры и излишки еды, а до следующего «поступления» еще пара недель, которые надо как-то выживать. 23% проголосовавших тагильчан знают об этом не понаслышке.

Сегодня Новый Год, а я уже потратил все деньги еще 31 декабря прошлого года. Что делать? -- пишет пользователь.

Ученые уже давно выяснили, что такой сценарий праздника не только вреден для здоровья, но и отражается на внешнем виде, а также оказывает негативное влияние на человеческую психику. Здоровье, настроение, финансы: всё это несет большие потери из-за неправильного подхода человека к новогоднему периоду.

Самое главное, по словам экспертов, контролировать свои действия. Это значит, что нужно воздержаться от импульсивных покупок. Лучше в один спокойный вечер (хотя может понадобиться и несколько), сесть и составить список всего необходимого. Примерная сумма будет перед вашими глазами. Очевидно, что самое главное – минимально отходить от запланированного. Но как же вести учет денег, ведь покупки «разбросаны» в течение недель. Выход прост – по возможности возьмите выходной на работе и посвятите его покупкам. Как оказалось, большинство тагильчан продумано подходит к распределению бюджета и это похвально. Похвально и то, что у некоторых тагильчан зарплата позволяет не считать свои деньги, а делать все необходимые покупки, подарки, не задумываясь.

У меня уже много лет такая история, что много денег тратится в декабре. Выхожу из положения таким образом - или деньги на декабрь месяц весь год откладываю, а потом всё трачу (ещё и не хватает), или стараюсь подарки покупать заранее, в течение года, увижу что-нибудь такое интересное и покупаю, даже бывает так, что с того года что-нибудь остаётся - открытки, свечки, снеговики и т.д.

И продукты на Новый год тоже можно некоторые заранее купить - консервы (печень трески или икру красную, например). Ягоды летом и осенью для коктейлей на Новый год уже несколько лет заготавливаю. Так что я в этом деле человек опытный, только всё равно не всегда удаётся деньги правильно рассчитать, иногда и одалживать приходилось именно в декабре у знакомых и родственников, но это плохо, по приметам Новый год нельзя начинать с долгов.

Но всё-таки основное правило в этом деле - действительно не выкидывать «деньги на ветер», всякую ерунду не очень нужную не покупать, оно, вроде бы и стоит всё не так уж дорого, а получается так, что на это деньги и выкидываешь, а потом на что-то действительно нужное может не хватить. Порой удержаться трудно - мне иногда люди на Новогодних ярмарках напоминают сорок или ворон, которые на всё блестящее засматриваются.

Кстати, многие советуют экономить на интересных и не банальных подарках современным способом – заказывать их заранее в интернет-магазинах. Как TagilCity.ru уже выяснил, тагильчане не пренебрегают этим видом деятельности, почему бы не сыграть себе на руку и в Новый год?

В любом случае, тагильчане, пусть ваш подход к следующим праздникам будет более прагматичным, если сейчас вы испытываете трудности, ну а если вы не знаете, куда потратить деньги - продолжайте в том же духе. Кстати, предложение для самых продуманных - не поделитесь своим секретом того, как же справиться с «новогодним кризисом»?

Выбор новогоднего подарка - дело не простое. Но можно подойти к решению этого вопроса иначе и подарить то, что сможет порадовать всю семью. Например, можно приобрести мебель для ванной комнаты италия. Таким образом, вы сможете «убить двух зайцев» одновременно.