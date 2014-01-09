Пицца за 10 миллионов долларов, или как Биткоин начал завоевывать интернет-сообщество

Немного из истории...

Совсем недавно он-лайн издание Forbes посвятило целую статью истории данной криптовалюты. Биткоины ничего не стоили еще в 2009 году, когда криптовалюта была впервые «выкована» в сети Интернет ее таинственным создателем Сатоси Накамото.

Четыре года спустя стоимость одного Биткона превзошла 1 100$, благодаря всплеску чрезмерного интереса от Китая. Спекуляции на сумму более 10 000 виртуальных монет, или 100 миллионов долларов. Однако такое внимание со стороны прессы, финансовая нестабильность привлекла интерес и правительства Китая. Нежелательный интерес, кстати. Так, в декабре народный банк Китая постановил, что торговцы не могут принимать эту валюту, запретив банкам и платежным системам конвертировать Биткоины в китайский юань. На что цена Биткоина упала ниже 500 долларов.

Однако Биткоины по-прежнему широко распространены среди так называемых технофилов и либертарианцев. Такая валюта цифровая легко проходит через границу и ускользает от строгого государственного контроля. Транзакции отслеживаются, участники – нет. Биткоины привлекли предпринимателей и инвесторов в связи с тем, что исчезают посредники в он-лайн-платежах.

Так как мир становится всё более и более «цифровым», оплата чеками, золотом или кредитными картами выглядит архаично. У каждого будут Биткоины сказал Бобби Ли, генеральный директор BTC China.

Но действия Китая тогда поставили будущее BTC China под сомнение. После проведенного за закрытыми дверями совещания, целью которого было предостеречь финансовые компании о работе с такими биржами, BTC China отказали две платежные системы.

В Китае более 300 платежных систем. Мы намерены «прошерстить» весь список, и найти ту, которая будет работать с нами» оптимистично заявил Ли.

Он считал, что правительство хочет не столько выкинуть именно его из бизнеса, сколько поставить запрет на его безудержных «махинациях» на бирже. «Они не объявляли обмен Биткоинов нелегальным. Это дает пространство для маневров, так что всё еще надеюсь».

Кстати, впервые Бобби Ли услышал о Биткоине весной 2011 года, в Калифорнии. Его брат, Чарльз, как раз использовал какое-то приложение, чтобы добывать Биткоины прямо у себя дома. Ли думал, что он сможет делать то же самое в Китае, поэтому купил несколько карт у своего брата. Он начал добычу в июле, том же месяце он начал работать с Wal-Mart, известной компанией-ритейлером. Но продлилось это недолго.

Было жаркое лето. А компьютеры сильно нагревались. Моя жена сказала, что было слишком жарко и шумно. Так что я в октябре их выключил рассказывает Ли.

Он добыл 25 Биткоинов, которые, в итоге, обошлись ему дороже, чем деньги, затраченные на всю проделанную работу. Получил 300 долларов, а потратил тысячу.

Что такое добыча Биткоинов, или майнинг

Для тех, кто мало понимает, о какой добыче идет речь, поясняем: добыча Биткоинов чем-то напоминает добычу золота, только в данном случае именно работающий компьютер должен выполнить определенные операции (добыть блок цифр), чтобы заработать Биткоин. В сети Интернет есть всевозможные инструкции, как организовать добычу криптовалюты.

Биткоин и страны мира

На эту деятельность направлен особый взгляд правительства разных стран. Китай все еще позволяет людям играть с Биткоинами, но режет все пути конвертации этой валюты в реальные деньги. Таиланд не признал Биткоины как самостоятельную валюту. Германия сделала заявление о том, что Биткоин не может быть классифицирован как электронная или иностранная валюта, а большое подходит под определение «частные деньги», с помощью которых могут осуществляться многосторонние клиринговые операции. В Швейцарии, например, был предложен постулат, согласно которому Биткоины следует рассматривать как иностранную валюту. Окончательное решение по этому поводу примут в начале наступившего года.

Нашумевшие истории с Биткоинами

В конце ноября 2013 года на BBC прошёл сюжет о британце, который начал проводить время на местной свалке в поисках выброшенного им же компьютерного жесткого диска. Оказалось, что на диске находилась информация о 7,5 тыс. Биткоинов, полученных им ещё в 2009 году. Диск не использовался на протяжении трех лет, британец был уверен, что всё нужное с диска скопировано и выбросил его. Из новостей он узнал о значительном росте курса Биткоинов и «осознал, что натворил». На момент «раскопок» стоимость информации на выброшенном винчестере превысила 7,5 млн долларов. Администрация свалки ожидает наплыва «искателей сокровищ».

Другая нашумевшая история, связанная с Биткоинами: в мае 2010 года, когда курс Биткоинов был ничтожно малым, один из участников официального форума купил пиццу за 10 000 btc, стоимость этого количества монет в конце ноября 2013 года составляла приблизительно 10 млн долларов США.

Майнеры и Биткоины в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле, кстати, также есть люди, которые занимаются добычей, или майнингом, криптовалюты. Так, журналисту TagilCity.ru удалось поговорить с одним из таких экспертов. Сергей рассказал, что у себя дома он установил специальную программу, в которой в он-лайн режиме происходит «добыча» Биткоинов. Компьютеру, по словам нашего информатора, необходима весьма сильная видеокарта. Майнинг происходит в то время, пока вы спите, пока вы на работе. Кстати, на работе, где компьютер работает круглыми сутками, эта программа также будет «зарабатывать». Биткоины можно обменивать на специальных биржах, а затем переводить в реальную валюту. Это действительно работает, говорит Сергей. Кроме того, на биткоины можно совершать реальные покупки.

По словам Сергея, такая валюта имеет своё будущее. Он децентрализована, то есть не зависит от какого-либо официального органа. Она защищена от подделки, анонимна (вплоть до того момента, когда покупатель забирает свой товар). Кроме того, эмиссия Биткоинов, то есть «денежная масса» - ограничена суммой в 21 000 000 btc. Это не просто очередная электронная валюта. Это аналог наличных денег для сети. Практически аналог золота, если бы оно еще использовалось в качестве наличных. Есть и минусы. Деньги могут быть обеспечены только продавцами, которые готовы за них продать реальный товар. И обсуждать нужно именно возможные преимущества для продавцов при обороте Биткоинов. А тут важны удобство и надёжность. Пока что, глядя на скачки курса с 30 до 800 долларов и назад, особая надёжность не наблюдается. Спрос колеблется, а предложение не может адаптироваться. Здесь принципиально заложена нестабильность курса. Спекулянтам хорошо, а бизнесу плохо. Результат плачевен.

В любом случае, имея своих сторонников и противников, Биткоины делают свое дело. Какая судьба ждет такую особую валюту, увидим в будущем. Ценность Биткоина определяется исключительно уровнем доверия к системе. Чем больше людей будут доверять, тем больше купят Биткоин, тем больше долларов в него вложат и, как следствие, тем дороже он будет.