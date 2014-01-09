Пополнение шаблонов на сайте

Типография «Репринт» поздравляет вас с прошедшими новогодними праздниками.

С 9го числа типография работает в штатном режиме.

Все заказы накопившиеся в течение новогодних праздников будут напечатаны и переданы Вам в ближайшее время.

Спешим Вас обрадовать. Сегодня на сайте стало доступно большое количество шаблонов листовок.

На всю продукцию при заказе на сайте действуют специальные цены, которые приятно Вас порадуют.