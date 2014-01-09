Пополнение шаблонов на сайте
9 января 2014, 10:45Обществоkrivonos
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Типография «Репринт» поздравляет вас с прошедшими новогодними праздниками. С 9го числа типография работает в штатном режиме.
Типография «Репринт» поздравляет вас с прошедшими новогодними праздниками.
С 9го числа типография работает в штатном режиме.
Все заказы накопившиеся в течение новогодних праздников будут напечатаны и переданы Вам в ближайшее время.
Спешим Вас обрадовать. Сегодня на сайте стало доступно большое количество шаблонов листовок.
На всю продукцию при заказе на сайте действуют специальные цены, которые приятно Вас порадуют.
Успейте сделать заказ первыми!
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