«Русские поздравляют тех, кто выходит из душа или бани». Американцы составили рейтинг 16-ти русских странностей

Как говорят мудрецы, любой, кто может посмеяться над собой, не имеет комплекса неполноценности. Пусть и этот день для вас начнется с веселой публикации.

Как пишет издание buzzfeed, один американский журналист недавно побывал в России. Здесь он впитывал опыт наших соотечественников, собирал самое интересное. То, чего, возможно, сами русские не замечают, на что не обращают внимания. Как пишут журналисты: вот короткий список русских «фишек», за которые нас можно назвать немножечко странными, a little weird. Ниже предлагаем перевод того, что нашли американские журналисты.

1. Наряжаться перед походом в магазин.

Русские, особенно живущие в крупных городах, любят наряжаться. К примеру, милое платье и пара каблуков – прекрасное одеяние для ежедневных прогулок.

2. Присаживаться на минутку перед путешествием.

Как только последний чемодан запакован, большинство русских по традиции делают паузу – сидят в течение минуты перед выходом из дома.

3. Произносят реально долгие и сложные тосты.

Только ленивый из ленивых русский на торжестве скажет - «За здоровье!» или что-нибудь короткое наподобие. Ждите от них много историй и случаев из жизни.

4. Русские рассказывают анекдоты настолько часто, насколько это возможно.

Они могут в середине какой-нибудь истории с таким «смаком» заявить – «Вы знаете, это напоминает мне один анекдот…», рассказать его, даже если это совершенно неуместно.

5. Русские поздравляют тех, кто выходит из душа или бани.

Они говорят: «С легким паром!».

6. На вопрос «Как дела?»/How are you? – отвечают честно и развернуто.

Этот вопрос у русских требует реального ответа, а не просто «Прекрасно, спасибо»/Great, thanks!».

7. Не улыбаются незнакомцам.

Улыбаться людям, с которыми случайно сталкиваешься взглядом, неприлично. Искренняя улыбка котируется только с близкими.

8. Отмечают Новый год с большим размахом, чем Рождество.

Рождественская елка – для Нового года. Подарки – для нового года. Забудьте Рождество. Новый год – это главный зимний праздник.

9. Постоянно пересматривают старые советские мультики.

«Ну, погоди!» (русская версия «Том и Джерри»), «Бременские музыканты», «Снежная королева» - среди русских самые популярные и любимые.

10. Называют всех представительниц женского пола «Девушка!».

Если вы хотите позвать официантку, просто крикните – «Девушка!». Если вы хотите обратиться к 50-летней женщине, можете назвать ее девушкой. Если хотите обратиться к обычной девушке – так и говорите «Девушка». Любая женщина, даже бабушка в России – «Девушка».

11. После приема пищи, русские потом еще долго сидят в компании и просто разговаривают.

12. Русские всегда собирают пакеты.

Серьезно, русские никогда, никогда, никогда не выбрасывают пакеты, потому что когда-нибудь они могут пригодиться.

13. К приходу гостей, русские готовят еды гораздо больше, чем это необходимо.

И большинство из этого заправлено тонной майонеза.

14. Живут с родителями.

Часто встречается, что русские семьи – родители, дети, прародители – живут вместе в одной квартире.

15. Русские встречают незнакомцев и затем становятся с ними друзьями.

И приглашают их на чашечку чая после 10 минут беседы.

16. Русские всегда приходят в гости с подарком.

Это может быть десерт, вино к ужину, это может быть шоколад и цветы. Вообще не имеет значения что это, они просто приносят подарок.

Этот веселый рейтинг, кстати, вызвал огромное количество комментариев. Кто-то добавил «русские фишки» от себя. Например, «русские всегда на Новый год пересматривают один и тот же фильм». Но большинство сошлось на мнении, что многие перечисленные выше странности присущи не только русским, но и людям по всему миру. Кстати, а что бы Вы добавили в этот рейтинг, тагильчане?

В чем-то журналист прав, например, баня - древнейшая традиция, существовавшая еще до объединения Руси, и большинство русских действительно предпочитают её саунам и бассейнам. Многие строят баню на дачном участке: кто-то делает всё сам, кто-то доверяет наемной бригаде, но большинство предпочитают купить готовый сруб бани и уже на его основе возвести строение. При этом следует помнить, что только качественный сруб удержит тепло и создаст неповторимую атмосферу подлинной русской бани, поэтому доверять нужно профессионалам.