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«Русские поздравляют тех, кто выходит из душа или бани». Американцы составили рейтинг 16-ти русских странностей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Русские поздравляют тех, кто выходит из душа или бани». Американцы составили рейтинг 16-ти русских странностей

9 января 2014, 10:45Общество
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