В 2013 году 100 компаний опубликовали на TagilCity.ru свыше 300 новостей

Всего за 2013 год на портале появилось 339 новостных публикаций, которые рассказали посетителям о событиях в сотне компаний. Если сравнивать с 2012 годом, то количество публикаций на одну компанию практически не изменилось - также около 3,5 новостей на каждую фирму.

Темы новостных публикаций тоже кардинально не изменились: компании рассказывают о тех или иных нововведениях и своих достижениях, об акциях, новых поступлениях товара и открытии новых филиалов, они приглашают на работу персонал, объявляют конкурсы и викторины, а также поздравляют тагильчан с разными праздниками.

В 2013 году самыми активными стали следующие организации:

Поздравляем все компании Нижнего Тагила с наступившим 2014 годом и приглашаем рассказывать новости с помощью специального сервиса на TagilCity.ru.