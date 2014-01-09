В 2013 году 100 компаний опубликовали на TagilCity.ru свыше 300 новостей
Сервис, с помощью которого можно опубликовать новость компании, доступен всем клиентам TagilCity.ru. Подводя итоги 2013 года, мы выяснили, кто больше всего делился новостями своих компаний.
Всего за 2013 год на портале появилось 339 новостных публикаций, которые рассказали посетителям о событиях в сотне компаний. Если сравнивать с 2012 годом, то количество публикаций на одну компанию практически не изменилось - также около 3,5 новостей на каждую фирму.
Темы новостных публикаций тоже кардинально не изменились: компании рассказывают о тех или иных нововведениях и своих достижениях, об акциях, новых поступлениях товара и открытии новых филиалов, они приглашают на работу персонал, объявляют конкурсы и викторины, а также поздравляют тагильчан с разными праздниками.
В 2013 году самыми активными стали следующие организации:
Поздравляем все компании Нижнего Тагила с наступившим 2014 годом и приглашаем рассказывать новости с помощью специального сервиса на TagilCity.ru.
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