Волонтеры Нижнего Тагила подарили детям немного новогоднего счастья (ФОТО)
Новогодние каникулы, которые для многих трудящихся закончились именно сегодня, стали приятным сюрпризом для ребят Нижнего Тагила. Так, активисты из общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» взяли на себя ответственность – поздравить малышей из неблагополучных семей.
Молодогвардецы – Дед Мороз и Снегурочка, заручившись поддержкой центра гражданских инициатив «Вместе» и НТМО ВПП «Единая Россия», посетили семьи, которым необходима забота и внимание со стороны.
Ребята, кстати, оказались активными. Они рассказывали стихи, разгадывали загадки, пели песни вместе со сказочными героями. Ну а самым приятным моментом вечера стало, конечно же, вручение долгожданных подарков. Куклы, машины и мягкие игрушки обрели свой дом и преданных хозяев.
Было приятно видеть улыбки на лицах детей, их добрые и искрящиеся от счастья глаза. Перед новогодними и рождественскими праздниками все верят в сказку и ждут осуществление сокровенных желаний. Надеемся, что нам удалось воплотить в жизнь мечты этих маленьких крох признаются молодогвардейцы.
Фотографии предоставлены общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России»
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