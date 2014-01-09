Волонтеры Нижнего Тагила подарили детям немного новогоднего счастья (ФОТО)

Ребята, кстати, оказались активными. Они рассказывали стихи, разгадывали загадки, пели песни вместе со сказочными героями. Ну а самым приятным моментом вечера стало, конечно же, вручение долгожданных подарков. Куклы, машины и мягкие игрушки обрели свой дом и преданных хозяев.

Было приятно видеть улыбки на лицах детей, их добрые и искрящиеся от счастья глаза. Перед новогодними и рождественскими праздниками все верят в сказку и ждут осуществление сокровенных желаний. Надеемся, что нам удалось воплотить в жизнь мечты этих маленьких крох признаются молодогвардейцы.