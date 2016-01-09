124 ребенка стали участниками акции «Новогоднее чудо» (ФОТО)

Основной задачей первого этапа акции было обменять поделки, сделанные руками детей-сирот из детских домов города, на Новогодние подарки, а также привлечь внимание горожан к проблемам воспитанников детских домов. Но время чудес на этом этапе не закончилось, а только началось.

Со 2 по 7 января 2016 года в детских домах №5, №6 и Центрах социальной помощи семье и детям «Рябинушка» и «Улыбка» г. Нижнего Тагила, прошел второй заключительный этап акции - вручение подарков. Подарки были как от самих жителей города, которые неравнодушно приняли участие, так и от волонтеров и организаторов этой замечательной акции. Это было самое прекрасное и долгожданное время, которое с нетерпением ожидали дети. Всего в данной акции было охвачено 124 ребенка.

Волонтёры говорили детям добрые слова, поздравляли с Новым годом и рождеством Христовым, каждый ребёнок получил тёплые объятья и подарок, а сделавший две поделки – получил два подарка! Детские глаза светились от счастья, ведь помимо полученного подарка у детей была еще одна радость: их любят даже те, кто их пока не знает, эта самая большая награда для волонтёров.

Специалисты данных учреждений оставили отзывы об акции и работе волонтёров.

ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом» №6

Заместитель Директора по УВР - Паршикова Ирина Васильевна:

Хочется выразить слова огромной благости сотрудникам БФ «Преображение», за чудо сказку, которую они подарили нашим воспитанникам. Спасибо Вам за то, что Вы даете возможность верить в добро, и не терять надежду на счастливое детство. Каждому ребенку Вы подарили уверенность в завтрашнем дне. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным. Желаем Вам здоровья, творческих успехов, стабильности и процветания.

ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом» №5

Педагог-организатор - Демьянова Людмила Борисовна:

В день рождества было проведено замечательное мероприятие, которое очень понравилось детям. В этот день милосердия это мероприятие было актуально, дети были рады гостям в образе деда мороза, снегурочки, зайца и подаркам!

Центр социальной помощи семье и детям «Рябинушка» г. Нижний Тагил

Педагог-организатор - Рябко Елена Николаевна:

К нам в гости в праздник Рождества пришли наши давние друзья волонтеры фонда «Преображения» пришли не с пустыми руками, а с подарками и поздравлениями. Подарки были в рамках акции «Новогоднее чудо» (поделки детей-сирот в обмен на подарок от жителей города Нижнего Тагила). Ребята были очень счастливы и довольны. Ждем Вас в гости еще!

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 «Улыбка» г. Нижний Тагил

Специалист по социальной работе - Асадова Лейла Шахвердиевна:

Администрация детского реабилитационного центра «Улыбка» выражает огромную благодарность всей команде БФ «Преображение» за организацию и проведение акции «Новогоднее чудо» для наших воспитанников. Детки активно принимали участие в изготовлении различных поделок и новогодних сувениров. Некоторые воспитанники получили по несколько подарков, детской радости не было предела! Ещё раз огромное спасибо за доставленную радость и улыбку детей!

Мы благодарим всех тех, кто принимал участие и трудился вместе с нами и поздравляем с Новым годом и рождеством Христовым от всей души желаем Вам здоровья, веры, силы, успехов, благополучия, процветания, любви, мира и добра.