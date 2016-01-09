Мотоциклы
На первый взгляд купить хороший мотоцикл довольно просто. Достаточно выбрать желаемый бренд, определиться с доступной стоимостью. Но в магазине перед новичком представлено множество различных классов.
Что такое спортбайк?
Прежде чем купить мотоцикл, стоит разобраться во всех классах и возможностях мотоциклетной техники. А наиболее впечатляющими характеристиками обладают спортбайки. Это настоящие спортивные машины, способные передвигаться с высокой скоростью.
Такие байки предназначены для передвижения по ровным дорогам. Премиальные экземпляры разгоняются до 100 км/ч всего за несколько секунд. На подобное не способны представители других классов. Именно поэтому продажа мотоциклов этой серии всегда будет актуальной.
Преимущества спортивной техники
Спортбайк – это скорость, драйв, незабываемые впечатления. Не удивительно, что у большинства байкеров со стажем возникает мысль – «куплю мотоцикл спортивной серии». Тем более, что у такого решения есть множество преимуществ:
- С подобной техникой водитель навсегда может избавиться от привычных проблем при движении на авто, связанных с пробками, светофорами и инспекторами.
- Спортивный байк – это всегда острые ощущения.
- Цены на мотоциклы спортивного класса бывают разными. Поэтому всегда можно подобрать оптимальный вариант, обратив внимание на б/у модели.
- Низкий уровень безопасности при передвижении без специальной экипировки.
- Обслуживание спортбайков обходится недешево.
Возможно, из-за того, что зима – не лучшее время для езды на мотоциклах, именно в этот период развиваются их активные продажи на рынках б/у техники, в салонах действуют солидные скидки. Отдельные владельцы могут не согласиться с таким утверждением. Ведь есть экземпляры, приспособленные к езде в суровых условиях.
Чтобы купить такое транспортное средство, можно посетить специализированный салон – магазин мотоциклов. Также неплохим решением станет поиск различных интернет-магазинов. Здесь можно купить мотоцикл по ценам, которые значительно ниже, нежели в салонах. Задумываясь, где купить мотоцикл, не стоит останавливаться на одном варианте. Изучите разные предложения, сравните цены.
Ценник не всегда является свидетельством высокого качества и эффективности. Главным критерием можно считать техническое состояние байка. В R5 все байки проходят тщательные предпродажные проверки!