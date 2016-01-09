Жителям Нижнего Тагила стоит остерегаться открытых люков (ФОТО)

В интернете стали появляться записи, в которых тагильчане выражают опасения по поводу незакрытых люков.

Недалеко от здания епархии, которое рядом с парком Бондина, сломана крышка люка. Образовавшаяся яма присыпана снегом.

Рядом с мостом на Красный Камень уже давно открыт люк. Может быть пора его закрыть? -- пишут тагильчане.

Так как информация в интернете не всегда правдива, редакция решила проверить эти записи. На указанные места был отправлен журналист.

В случае люка у здания епархии оказалось, что он не просто открыт. Там была бетонная плита, которая в силу каких-то причин была продавлена вниз. Получилось что-то наподобие вьетнамской ловушки. Внутрь люка направлены ржавые прутья арматуры, которые будут ранить и не давать достать ногу, если туда кто-нибудь оступится.

Недалеко от моста на Красный Камень взору журналиста открылась похожая картина. Люк так же зияет чёрным провалом. Более того, как говорят местные жители, он открыт ещё с лета и ни одна служба не побеспокоилась его закрыть. Очевидно, что раз в люк никто не падает, то и беспокоиться не о чем. К тому же из него торчат предупредительные ветки, сигнализирующие об опасности.

Что же делать тагильчанам? Ответ прост: как и в случае с конфетой с начинкой из металла, нужно звонить в соответствующие органы. В данном случае стоит обратиться в управление городским хозяйством или дежурную часть ГИБДД (если люк открыт на проезжей части). Также о проблеме можно сообщить общественному движению «Тагил без ям».