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Жителям Нижнего Тагила стоит остерегаться открытых люков (ФОТО)
Сюжеты:
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Жителям Нижнего Тагила стоит остерегаться открытых люков (ФОТО)

9 января 2016, 16:10ОбществоДенис Таратонов
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