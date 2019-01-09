30,8 млн рублей на отлов и содержание бездомных собак выделено в Екатеринбурге
Мэрия Екатеринбурга заплатит 30 890 500 рублей подрядчику, который будет заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных.
Информация о заказе размещена на сайте госзакупок. В стоимость, судя по документам, входит отлов, транспортировка животных в количестве 2800 особей, а также дальнейшее размещение собак в пункты кратковременного содержания (ПКС).
После осмотра ветеринаром и кинологом, согласно требованиям, в ПКС будут пребывать 2270 собак. В частности, в течение месяца в пункте должны проживать 330 собак, которые подлежат кастрации или стерилизации.
Пойманным собакам будут искать новых хозяев, встречи с которыми четвероногие будут ожидать в пяти оборудованных подрядчиком помещениях.
Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 18 января 2019 года. Контракт будет заключён до 27 декабря 2019 года.
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