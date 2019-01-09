30,8 млн рублей на отлов и содержание бездомных собак выделено в Екатеринбурге

Информация о заказе размещена на сайте госзакупок. В стоимость, судя по документам, входит отлов, транспортировка животных в количестве 2800 особей, а также дальнейшее размещение собак в пункты кратковременного содержания (ПКС).

После осмотра ветеринаром и кинологом, согласно требованиям, в ПКС будут пребывать 2270 собак. В частности, в течение месяца в пункте должны проживать 330 собак, которые подлежат кастрации или стерилизации.

Пойманным собакам будут искать новых хозяев, встречи с которыми четвероногие будут ожидать в пяти оборудованных подрядчиком помещениях.