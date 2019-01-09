Банда Тропиканки в Алапаевском районе получила новые сроки за мошенничество

С учетом приговора Свердловского областного суда индивидуальный предприниматель Наталья Глаголева получила наказание в виде лишения свободы на 3 года 10 месяцев за 12 эпизодов мошенничества. Светлана Степенько за 39 преступлений приговорена к 18 годам лишения свободы. Её сожителю Илье Муравьеву за 17 преступлений суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы. Сожитель её дочери Вячеслав Неглец приговорен к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы. Евгений Шешуков получил 3 года 6 месяцев, Виктория Ярыныч – 2 года 6 месяцев, а Оксана Костромина приговорена к 480 часам обязательных работ за 2 преступления.