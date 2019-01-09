Банда Тропиканки в Алапаевском районе получила новые сроки за мошенничество
7 жителям Алапаевского района, известным как банда Тропиканки за мошенничество при получении кредитов, оформленных на асоциальных личностей, увеличен срок.
Участники банды Тропиканки получили новый срок за мошенничество при оформлении кредитов на номинальных лиц.
С учетом приговора Свердловского областного суда индивидуальный предприниматель Наталья Глаголева получила наказание в виде лишения свободы на 3 года 10 месяцев за 12 эпизодов мошенничества. Светлана Степенько за 39 преступлений приговорена к 18 годам лишения свободы. Её сожителю Илье Муравьеву за 17 преступлений суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы. Сожитель её дочери Вячеслав Неглец приговорен к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы. Евгений Шешуков получил 3 года 6 месяцев, Виктория Ярыныч – 2 года 6 месяцев, а Оксана Костромина приговорена к 480 часам обязательных работ за 2 преступления.
Все сроки назначены с учетом приговора Свердловского областного суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Неглец и Муравьев будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Глаголева, Степенько, Шешуков - в исправительной колонии общего режима.
Напомним, что в 2014-2016 годах участники банды Тропиканки оформляли кредиты по поддельным документам на малообеспеченных граждан, злоупотребляющих алкоголем, а затем присваивали деньги. Заёмщиков злоумышленники убивали. На счету преступников три жертвы.
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