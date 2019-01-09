Департамент лесного хозяйства реорганизован в Свердловской области

9 января в Свердловской области произошла реорганизация департамента лесного хозяйства. С этого дня орган вошел в состав Министерства природных ресурсов и экологии Среднего Урала. Соответствующий указ о передаче полномочий и функций департамента министерству подписал губернатор Евгений Куйвашев.