Департамент лесного хозяйства реорганизован в Свердловской области
Сегодня, 15:18ОбществоФото: maxpixel.net
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Департамент лесного хозяйства Свердловской области вошел в состав Министерства природных ресурсов и экологии региона.
Сюжеты: Екатеринбург
9 января в Свердловской области произошла реорганизация департамента лесного хозяйства. С этого дня орган вошел в состав Министерства природных ресурсов и экологии Среднего Урала. Соответствующий указ о передаче полномочий и функций департамента министерству подписал губернатор Евгений Куйвашев.
По мнению министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, реорганизация будет способствовать эффективной реализации положений действующего природоохранного законодательства федерального и регионального уровней, сообщает «Коммерсант Екатеринбург».
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