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Департамент лесного хозяйства реорганизован в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Forest trees shaft of light sunlight woods 1598756

Департамент лесного хозяйства реорганизован в Свердловской области

Сегодня, 15:18ОбществоФото: maxpixel.net
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