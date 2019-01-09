Двое новых судей назначены в Нижнем Тагиле

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Президент России подписал указ о назначении 12 новых судей в Свердловской области. Двое судей назначены в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Судьей Дзержинского районного суда станет Ольга Свинина, которая ранее занимала должность старшего помощника прокурора Ленинского района. В Тагилстроевском суде будет работать Ирина Морозова. До назначения она являлась помощником судьи Свердловского облсуда.
Двое судей из Тагилстроевского райсуда - Олег Хорьков и Татьяна Володина ушли в отставку, сообщает «Между строк».
В декабре 2018 года еще двое судей заняли посты в судах Нижнего Тагила.
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