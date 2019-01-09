Итоги года: пять главных достижений РОСНАНО

В истории группы РОСНАНО минувший 2018 год стал одним из самых удачных. Государство получило дивиденды от на три года раньше, чем было заявлено в Долгосрочной программе развития компании.
Сумма дивидендов – 50 % от чистой прибыли 2018 года, сообщают NewsNN. Компания вполне способна приносить доход государству не только в виде налогов от построенных заводов, но и напрямую. Так, РОСНАНО уже выплатила более полумиллиарда рублей.
Группа демонстрирует успех и в других областях. Например, РОСНАНО завершила первый этап федерального проекта по созданию сети центров ядерной медицины, где пациентов ждет полноценная диагностика и лечение раковых заболеваний. Новейшие технологии уже доступны в 11 городах, в том числе жителям Белгорода, Ростова-на-Дону и Уфы. Полноценное лечение уже получили более ста тысяч человек. От частных инвесторов РОСНАНО также дополнительно привлекло 15 миллиардов рублей – для расширения сети в регионах страны.
В ушедшем году национальный проект строительства научно-технологического кластера возобновляемой энергетики стал необратимым, а Группа РОСНАНО оказалась лидером в солнечной генерации и ветроэнергетике.
Специалисты портфельной компании «Хевел» разработали отечественную солнечную панель. Новинка показала не только хорошие результаты, но и вошла в топ-3 лучших в мире.
Группа РОСНАНО приняла участие в завершении строительства трех заводов по производству отечественного оборудования для ветроустановок. Мощности открылись в Таганроге, Дзержинске (Нижегородская область) и Ульяновске. В январе этого года в Ульяновске должен открыться первый ветропарк мощностью 50 МВт. Он полностью оснащен российским оборудованием.
Средняя доходность РОСНАНО сейчас составляет 14,3% (IRR к FV 2013), для инвесторов компания вполне прибыльна. В 2018 году РОСНАНО вышла из 12 проектов, темпы роста портфельных компаний в прошлом году превысили темпы роста промышленности на 6,4%; рост экспорта превысил темпы роста ненефтегазового сектора на 22,8%. Это лишний раз подтверждает, что по итогам года нанотехнологии стали одним из самых быстрорастущих экспортных кластером в стране.
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