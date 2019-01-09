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Итоги года: пять главных достижений РОСНАНО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Итоги года: пять главных достижений РОСНАНО

Сегодня, 18:31ОбществоФото: http://rscf.ru
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