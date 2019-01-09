Сумма дивидендов – 50 % от чистой прибыли 2018 года, сообщают NewsNN. Компания вполне способна приносить доход государству не только в виде налогов от построенных заводов, но и напрямую. Так, РОСНАНО уже выплатила более полумиллиарда рублей.

Итоги года: пять главных достижений РОСНАНО Видео

Группа демонстрирует успех и в других областях. Например, РОСНАНО завершила первый этап федерального проекта по созданию сети центров ядерной медицины, где пациентов ждет полноценная диагностика и лечение раковых заболеваний. Новейшие технологии уже доступны в 11 городах, в том числе жителям Белгорода, Ростова-на-Дону и Уфы. Полноценное лечение уже получили более ста тысяч человек. От частных инвесторов РОСНАНО также дополнительно привлекло 15 миллиардов рублей – для расширения сети в регионах страны.

В ушедшем году национальный проект строительства научно-технологического кластера возобновляемой энергетики стал необратимым, а Группа РОСНАНО оказалась лидером в солнечной генерации и ветроэнергетике.

Специалисты портфельной компании «Хевел» разработали отечественную солнечную панель. Новинка показала не только хорошие результаты, но и вошла в топ-3 лучших в мире.

Группа РОСНАНО приняла участие в завершении строительства трех заводов по производству отечественного оборудования для ветроустановок. Мощности открылись в Таганроге, Дзержинске (Нижегородская область) и Ульяновске. В январе этого года в Ульяновске должен открыться первый ветропарк мощностью 50 МВт. Он полностью оснащен российским оборудованием.