Мемориальная доска тресту «Востокшахтопроходка» была открыта в Нижнем Тагиле 9 января
Сегодня, 18:30ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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9 января торжественное открытие памятной доски тресту «Востокшахтопроходка» состоялось на улице Горошникова, 56 в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Востокшахтопроходка» открылся в 1959 году. Работники треста занимались строительством шахт и соцобъектов города.
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Мемориальная доска «Востокшахтопроходке» открыта за вклад предприятия в развитие Нижнего Тагила. Инициатором открытия стал совет ветеранов треста шахтостроительного треста, информирует пресс-служба администрации города.
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