Около 4 млн просмотров: тагильчанка записала песню и клип на песню группы KAZKA

Жительница Нижнего Тагила Ольга Тарасова, которая исполняет песни под псевдонимом СветояРА, в октябре 2018 года перепела композицию группы KAZKA «Плакала» на русском языке. Выложенный в интернет клип Ольги на сегодняшний день имеет около 4 млн просмотров.

По словам самой исполнительницы, услышав оригинал песни впервые, она ей очень понравилась, а муж предложил ей сделать кавер на композицию.

Я подумала, что это отличная идея, но кавер будет на русском языке. Так я решила и попыталась прочувствовать песню и написать русскоязычную версию, вложив в нее смысл и чувства. Я пару раз записывала кавер-песни, и все они писались только на те песни, которые мне по-настоящему нравятся. Песня «Плакала» вошла в их число,рассказала Ольга редакции TagilCity.ru.

Позже Ольга решила, что на песню нужен клип, и с помощью друзей записала и смонтировала видео, которое опубликовала в интернете. По словам певицы, она не ожидала такого массового внимания к клипу и песне.

Просмотры до сих пор растут, на мою русскоязычную версию уже сделано более 10 ремиксов, ди-джей с удовольствием пишут музыку, и мы публикуем песни в сети. Группы-миллионники публикуют наши версии – это очень приятно. Также уже поступают предложения о выступлениях на мероприятиях,поделилась Ольга.

Сама группа KAZKA также оценила работу Ольги и ее команды – они опубликовали топ-3 лучших версии песни, среди которой был и клип тагильчанки.

Было очень приятно ощутить поддержку с их стороны. И вообще хотелось бы поблагодарить всех создателей песни, она действительно пробуждает эмоции, вне зависимости от того, на каком языке звучит,рассказала редакции TagilCity.ru исполнительница кавера.

Ольга благодарит всех, кто помогал ей в создании песни, и тех кто оценил композицию в сети:

В сообщениях мне пишут слова благодарности за песню. Я рада, что смогла разделить со слушателем чувства и настроение.