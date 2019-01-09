Рабочие недополучили одежду: вагонное депо в Нижнем Тагиле заплатит 50 тысяч штрафа

Эксплуатационное вагонное депо Смычка в Нижнем Тагиле было проверено прокуратурой. Согласно результатам проверки, рабочие депо получали спецодежду и средства индивидуальной защиты не в полном объеме.

В адрес начальника организации прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, юридическое лицо заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, информирует Urbc.