Россия заняла 96-е место в мировом рейтинге «Индекс процветания» по итогам 2018 года

В сравнении с 2015 годом показатели России за 2018 год значительно упали. Компания The Legatum Institute составила ежегодный рейтинг «Индекс процветания», в котором Россия оказалась на 96 месте. Лидирующие позиции заняли Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. Среди аутсайдеров – Йемен, Африканская республика и Афганистан.

Так экономический рост и эффективность финансового сектора опустились с 55 на 63 место за три года.

По поддержке бизнеса и предпринимательства Россия попала на 60 место. В 2015 мы занимали в этой сфере 42 место.

Государственное управление, демократия и торжество закона переместились с 106 на 124 место.

По здравоохранению Российская Федерация оказалась на 90 месте. В 2015 году – на 42 месте.

По личной и национальной безопасности Россия опустилась с 91 на 105 место.

По личным свободам россияне занимают 143 место из 149 возможных.