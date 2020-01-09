10 января состоится премьера снятого в Нижнем Тагиле фильма «Орфей»

Для меня важно, чтобы первый показ прошёл именно в Тагиле, потому что я снимал его здесь, здесь моя малая родина, здесь люди, художники, мои старые и новые друзья. Весь фильм для меня — это и есть дань малой родине. Я снимал кино от молодых, для молодых. Это про нас, про новую молодёжь российской провинции,рассказал TagilCity.ru Костров.

Скриншот из фильма Вадима Кострова "Орфей" Фото: Вадим Костров

Также режиссёр рассказал, что «Орфей» снят на стыке документального и игрового кино. Лента переносит зрителя в позднее уральское лето 2019-го года и погружает в жизнь сегодняшней молодёжи.

Интерьеры хрущевок, перекликаются с арт-пространствами (галерея «Народная»), городскими пейзажами, бесконечным движением в транспорте, такси в беге. в попытках обогнать время, вырваться куда-то за… Укрыться от его безжалостного течения,гласит аннотация к фильму.

Скриншот из фильма Вадима Кострова "Орфей" Фото: Вадим Костров

Костров отметил, что данный показ является предпремьерным, после этого ленту ждёт доработка и участие в фестивалях.

Я уже отправил фильм нескольким важным критикам, отборщикам. Но для меня важнее всего, чтобы его увидели здесь, и вообще как можно больше молодёжи,добавил автор.