10 января состоится премьера снятого в Нижнем Тагиле фильма «Орфей»
10 января в пространстве «Кардиа» в Нижнем Тагиле состоится премьера фильма Вадима Кострова «Орфей». После показа фильм можно будет обсудить лично с режиссёром.
Для меня важно, чтобы первый показ прошёл именно в Тагиле, потому что я снимал его здесь, здесь моя малая родина, здесь люди, художники, мои старые и новые друзья. Весь фильм для меня — это и есть дань малой родине. Я снимал кино от молодых, для молодых. Это про нас, про новую молодёжь российской провинции,рассказал TagilCity.ru Костров.
Также режиссёр рассказал, что «Орфей» снят на стыке документального и игрового кино. Лента переносит зрителя в позднее уральское лето 2019-го года и погружает в жизнь сегодняшней молодёжи.
Интерьеры хрущевок, перекликаются с арт-пространствами (галерея «Народная»), городскими пейзажами, бесконечным движением в транспорте, такси в беге. в попытках обогнать время, вырваться куда-то за… Укрыться от его безжалостного течения,гласит аннотация к фильму.
Костров отметил, что данный показ является предпремьерным, после этого ленту ждёт доработка и участие в фестивалях.
Я уже отправил фильм нескольким важным критикам, отборщикам. Но для меня важнее всего, чтобы его увидели здесь, и вообще как можно больше молодёжи,добавил автор.
Вадим Костров родился и вырос в Нижнем Тагиле, поступил во ВГИК на драматурга, однако, позже отчислился. Работа Кострова — «Чердак-Андеграунд», вошла в топ 10 фильмов 2019 года по версии журнала «Искусство Кино». Летом того же года Костров снял фильм «Народная» о жизни «андеграунда» Нижнего Тагила.