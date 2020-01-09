Челябинский депутат, расстрелявший жену на глазах у детей, обнаружен в Екатеринбурге

Он будет возвращен в СИЗО 15 января.

В Екатеринбург его увезли для проведения психиатрической экспертизы на вменяемость еще до Нового года. На Южный Урал его вернут 15 января, а 21 января истечет срок его содержания под стражей, рассказал собеседник агентства.

Адвокат Зарипова подтвердила, что намерена встретиться с подзащитным в ближайшее время. Планируется поднять ряд вопросов, в том числе и о смягчении меры пресечения.

21 августа 2019 года депутат Азат Зарипов застрелил свою жену из охотничьего ружья. Сделал он это на глазах троих детей. Женщина заявила ему, что собирается от него уйти и уехать в Сибирь вместе с детьми. Зарипов страдает тяжелой формой диабета, в связи с чем его родные и защита просили поместить его под домашний арест.