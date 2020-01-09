Две тысячи сообщений о происшествиях поступили в полицию Нижнего Тагила за праздники

С начала года заведено 98 уголовных дел, 66 из них уже раскрыты. Из общего числа 20 преступлений являются тяжкими и особо тяжкими.

Два случая умышленного причинения вреда здоровью произошли 3 и 7 января. Первый — в коллективном саду на Вагонке, где хозяин дома из-за ревности к подруге ударил ножом гостя. Второй в доме на улице Дружинина. Там драка с поножовщиной произошла из-за ссоры давних знакомых. Оба преступления совершены во время застолья с распитием спиртного.

Также за время праздников совершены четыре грабежа, все они раскрыты. 7 января около 01.00 на улице Садовой нападению подверглась девушка 1991 года рождения. Злоумышленник похитил сумку с деньгами. Полиция задержала 28-летнего подозреваемого. Деньги, около тысячи рублей, он потратил, а сумку с документами сжег. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

8 января сотрудники ППС по горячим следам раскрыли грабеж семьи возле парка «Народный».