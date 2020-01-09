Экс-начальника полиции Туринского района лишили прав за пьяную езду
Сегодня, 13:22ОбществоФото: ТВ ГУ МВД
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В Верхней Салде Мировой суд лишил водительских прав бывшего начальника ОМВД по Туринскому району подполковника полиции Евгения Галая, задержанного за пьяную езду, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Без водительского удостоверения бывшему силовику придется провести год и семь месяцев, кроме того, он приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей. В суде журналистам издания пояснили, что Галай собирается обжаловать решение.
Напомним, Галай был остановлен сотрудниками ГИБДД 5 октября в Верхней Салде. Мужчина находился за рулем автомобиля Toyota RAV 4. У водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Позже Евгений Галай был уволен из МВД по отрицательным мотивам.
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