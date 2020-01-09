«Хотят жить на кладбище». «Парад» ответил на недовольство тагильчан ледовым городком

В беседе с журналистами АН «Между строк» директор ООО «Парад» Андрей Зайцев пояснил, что по такому же принципу построены ледовые скульптуры в других городах России.

Если у жителей в голове бардак и они хотят жить на кладбище, то вот они и сравнили. Да там даже не жители, а пара злопыхателей, а остальные, если смотреть по комментариям, то вполне довольны,говорит Зайцев.

Также подрядчик заявил, что такая форма скульптур обусловлена требованиями безопасности, а на постаменты ледовые объекты поставлены для эстетики, кроме того, так в них удобнее размещать подсветку.