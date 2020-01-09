«Хотят жить на кладбище». «Парад» ответил на недовольство тагильчан ледовым городком
Сегодня, 15:21ОбществоФото: TagilCity.ru
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Подрядчик строительства ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле — ООО «Парад» — прокомментировал ситуацию с обсуждением жителями города в соцсетях ледовых скульптур, которые горожане назвали «надгробиями».
Сюжеты: Нижний Тагил
В беседе с журналистами АН «Между строк» директор ООО «Парад» Андрей Зайцев пояснил, что по такому же принципу построены ледовые скульптуры в других городах России.
Если у жителей в голове бардак и они хотят жить на кладбище, то вот они и сравнили. Да там даже не жители, а пара злопыхателей, а остальные, если смотреть по комментариям, то вполне довольны,говорит Зайцев.
Также подрядчик заявил, что такая форма скульптур обусловлена требованиями безопасности, а на постаменты ледовые объекты поставлены для эстетики, кроме того, так в них удобнее размещать подсветку.
Напомним, в 2019 году мэрия потратила на ледовый городок 11,5 миллиона рублей, а темой городка стали «Незнайка на Луне» и космос.
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