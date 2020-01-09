Иранский кризис и ледяные надгробия: что вы могли пропустить за новогодние выходные

8 января украинский самолет Boeing-737 разбился у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. 167 пассажиров погибли. По предварительным данным авиакомпании «Международные авиалинии Украины», пассажиры и экипаж самолёта погибли. На борту находилось 167 пассажиров. После происшествия Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Ранее США ударили в районе аэропорта Багдад из-за чего погиб генерал Касем Сулеймани. В результате инцидента усложнилась ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, в ответ Иран ракетами атаковал американские военные базы в Ираке.

«Уральские авиалинии» планируют изменить маршруты самолетов, пролетающих над Ираном

Постпред Свердловской области задержан в Подмосковье по подозрению в браконьерстве. В пресс-службе ГУ МВД Московской области сообщили, что 6 января на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского район в Подмосковье были задержаны двое мужчин, пишет «ТАСС». По данным агенства, один из задержанных — постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров. О постороннем автомобиле, въехавшем на территорию хозяйства, сообщил в полицию лесничий. Мужчины были задержаны и доставлены в ОП. Через некоторое время на территории охотохозяйства была обнаружена тушка животного, предположительно косули. В МВД пояснили, что по факту незаконной охоты и причастности к ней задержанных мужчин проводится проверка. Однако в представительстве области опровергли информацию о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении постпреда Александра Овчарова.

Свердловские власти высказались о задержании подозреваемого в браконьерстве постпреда

Ледовый городок Нижнего Тагила на Театральной площади прославился на всю страну своим сходством с кладбищенскими надгробиями. Он был открыт 27 декабря 2019 года, и уже тогда местные жители заметили, что несколько скульптур без подсветки напоминают надгробия. В начале января обсуждения вышли за пределы города, и оценить похож ли тагильский городок на надгробия предлагали издания Esquire, Сноб и E1. Напомним, что на самом деле темой объекта были Космос и произведение «Незнайка на луне»

Открытие главной елки и ледового городка Нижнего Тагила. Как это было

Посреди новогодних каникул тагильчанин Алексей Малышев вышел на центральную городскую площадь с плакатом: «С новым 1937 годом!», с целью привлечь внимание людей на скандальные уголовные дела, касающиеся политической обстановки в стране, передаёт «Между строк». Простоял пикетчик 1,5 часа. Никто из представителей правоохранительных органов за это время к нему не подходил.

Тагильчанин провел одиночный пикет в защиту жертв современных политических репрессий

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в Рождественском послании призвал родителей пугать детей розгами. В послании, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии, говорится, что в современном мире детей любят все меньше и меньше. При этом увеличивается мнимая забота о детях. Также митрополит привел пример, что если бы Иисус Христос родился в настоящее время, то его изъяли бы у матери — родился он в антисанитарных условиях, в бедной и многодетной семье, у малолетней матери.

Митрополит Кирилл призвал родителей угрожать детям розгами

В поселке Горбуново под Нижним Тагилом волки нападали на домашний скот. Жители поселка Горбуново под Нижним Тагилом сообщают о случаях нападения волков на домашних животных, пишет ИА «Все новости». Жители жаловались, что хищники пробрались в курятник одного из домов рядом с лесом. В другом доме пытались залезть в крольчатник. Также сообщалось, что были случаи, когда волки загрызли собак в садах в районе Горбуновского торфяника. Однако в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в полицию сообщений о нападениях волков от жителей Горбуново не поступало.

В поселке Горбуново под Нижним Тагилом волки нападают на домашний скот

В Рождество в Нижнем Тагиле сгорели три автомобиля. 7 января в Нижнем Тагиле сгорели три автомобиля и один поврежден, сообщил отдел надзорной деятельности. В помещении на улице Декабристов сгорели «Лада Гранта» и ВАЗ-2105. Кроме того, повреждены кровля, перекрытие и перегородки жилого дома. На месте пожара работали 14 сотрудников и четыре единицы техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Ещё один пожар произошёл в в гаражном комплексе «Рудничный». Было повреждено имущество в гараже и кузов автомобиля Toyota Corolla.

В Рождество в Нижнем Тагиле сгорели три автомобиля

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне Рождества раздавал на Красной площади деньги. Событие транслировалось в прямом эфире в Instagram депутата. Позже запись появилась на Youtube. На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — заявляет на видео Жириновский. «РИА Новости» пишут, что Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще и раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.