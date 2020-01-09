Как провели новогодние выходные тагильские випы

Новогодние выходные прошли. Смотрим в соцсетях, как провели «каникулы» чиновники и артисты Нижнего Тагила и другие уральские випы.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вслед за официальным новогодним поздравлением опубликовал у себя в Instagram фото ёлки из дома, а также фотографию праздничного стола и подарков.
Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в Instagram рассказал, что в выходные посетил Нижнетагильскую филармонию.
Судя по аккаунту тагильской художницы Алисы Горшенины она все каникулы провела на свежем воздухе: каталась на лыжах, коньках и тюбах.
Тагильский бизнесмен, заместитель директора агенства недвижимости «Деловой клуб» Олег Рохлин опубликовал несколько постов с зимнего отдыха в лесах Урала. На фото также можно увидеть бизнесмена и генерального директора компании «Деловой стиль» Андрея Геймбуха.
Тагильский медиаменеджер Ирина Пудовкина публиковала в социальных сетях фотографии с семейного отдыха в Краснодарском крае.
Директор нижнетагильского филиала УрФУ и депутат городской думы Владислав Потанин также публиковал у себя в Facebook фото с семейного отдыха. Ездил Потанин в музеи Нижней Синячихи.
Директор АН «Между строк» и фонда «Живи, малыш» Егор Бычков отмечал Новый год в Мордовии вместе с бабушкой.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вслед за официальным поздравлением, утром, первого января опубликовал видео, где поздравил всех ещё раз, но уже с «наступившим».
Политик и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в новогодние выходные был очень активен в социальных сетях и практически ежедневно рассказывал подписчикам о своей деятельности.
Ведущая и актриса Юлия Михалкова опубликовала только один пост в Intsgram 4 января, где рассказала о том, что уже заканчивает отдыхать.