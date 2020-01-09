Как провели новогодние выходные тагильские випы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вслед за официальным новогодним поздравлением опубликовал у себя в Instagram фото ёлки из дома, а также фотографию праздничного стола и подарков.

Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в Instagram рассказал, что в выходные посетил Нижнетагильскую филармонию.

Фото: Instagram Вячеслава Горячкина

Судя по аккаунту тагильской художницы Алисы Горшенины она все каникулы провела на свежем воздухе: каталась на лыжах, коньках и тюбах.

Тагильский бизнесмен, заместитель директора агенства недвижимости «Деловой клуб» Олег Рохлин опубликовал несколько постов с зимнего отдыха в лесах Урала. На фото также можно увидеть бизнесмена и генерального директора компании «Деловой стиль» Андрея Геймбуха.

Тагильский медиаменеджер Ирина Пудовкина публиковала в социальных сетях фотографии с семейного отдыха в Краснодарском крае.

Директор нижнетагильского филиала УрФУ и депутат городской думы Владислав Потанин также публиковал у себя в Facebook фото с семейного отдыха. Ездил Потанин в музеи Нижней Синячихи.

Директор АН «Между строк» и фонда «Живи, малыш» Егор Бычков отмечал Новый год в Мордовии вместе с бабушкой.

Фото: инстаграм Егора Бычкова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вслед за официальным поздравлением, утром, первого января опубликовал видео, где поздравил всех ещё раз, но уже с «наступившим».

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Политик и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в новогодние выходные был очень активен в социальных сетях и практически ежедневно рассказывал подписчикам о своей деятельности.

Ведущая и актриса Юлия Михалкова опубликовала только один пост в Intsgram 4 января, где рассказала о том, что уже заканчивает отдыхать.