Под Екатеринбургом уничтожат почти девять тысяч упаковок снюса
Вчера, 22:14ОбществоФото: pixabay.com
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Завтра, 10 января, под Екатеринбургом будет проведено уничтожение снюса, который был изъят Роспотребнадзором в ходе проверок перед новым годом, сообщает E1 со ссылкой на специалиста-эксперта отдела организации надзора Анну Ожиганову.
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На полигоне твердых бытовых отходов в районе города Двуреченска будет происходить утилизация так называемых снюсов. Их будут давить трактором. Всего уничтожат 43 коробки, это около 9 тысяч упаковок, сказала Ожиганова.
В конце декабря Роспотребнадзором были проведены проверки в магазинах Екатеринбурга. Санитарные врачи изымали снюсы. Всего по результатам проверки изъято более 900 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса.
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