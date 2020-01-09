Секретарь Совбеза Украины назвал причину крушения Boeing 737

Он добавил, что снимки якобы останков ракеты распространяются в Сети и анализом этих снимков займутся эксперты Bellingcat, сообщает телеграм-канал «Мейстер». Однако сами специалисты отмечают, что к данной версии стоит относиться осторожно.

Авторы канала говорят о том, что продвигают её те же структуры, которые обвиняли Россию в причастности к другой авиакатастрофе - над Донецком.