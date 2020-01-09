Секретарь Совбеза Украины назвал причину крушения Boeing 737
Сегодня, 17:44ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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По словам секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова, наиболее вероятной причиной крушения украинского лайнера на территории Ирана является попадание в него ракеты из российского ЗРК «Тор».
Он добавил, что снимки якобы останков ракеты распространяются в Сети и анализом этих снимков займутся эксперты Bellingcat, сообщает телеграм-канал «Мейстер». Однако сами специалисты отмечают, что к данной версии стоит относиться осторожно.
Авторы канала говорят о том, что продвигают её те же структуры, которые обвиняли Россию в причастности к другой авиакатастрофе - над Донецком.
ЗРК «Тор» есть в составе вооружения иранской армии. Однако, по мнению авторов канала, сложно представить, как военные Ирана могли сбить борт, который вылетел из их аэропорта. Скорее всего, «виновной» сделают выгодную кому-то сторону еще до окончания расследования и России, как и Ирану, нужно быть готовой к лишенным логики обвинениям по этому поводу.
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