Теракт и ракетный удар стали основными версиями крушения украинского самолета в Иране

По словам секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, сегодня, 9 января, прошло совещание, где приняли участие сотрудники компетентных органов Ирана и Международной организации гражданской авиации (IСАО).

Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта,заявил Данилов.