Теракт и ракетный удар стали основными версиями крушения украинского самолета в Иране
Власти Украины назвали основные версии падения самолета Вoeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. В этот список попали теракт и поражение зенитной ракетой, пишут «Новые известия».
По словам секретаря национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, сегодня, 9 января, прошло совещание, где приняли участие сотрудники компетентных органов Ирана и Международной организации гражданской авиации (IСАО).
Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта,заявил Данилов.
В ближайшее время представители Украины отправятся на место крушения лайнера. Сейчас визит согласовывается с властями Ирана.
Напомним, самолет Вoeing 737, принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины», упал 8 января возле тегеранского международного аэропорта. На борту находились 167 пассажиров, выживших нет.