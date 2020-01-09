В Екатеринбурге прокуратура обратилась в суд из-за тлеющей свалки
Сегодня, 14:55ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Прокуратура в Екатеринбурге через суд намерена обязать власти ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Свалка горит уже несколько дней, в связи с этим МЧС рекомендовало жителям Уралмаша реже выходить из дома, а надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Прокуратура полагает, что свалку нужно ликвидировать, сделать это должны силами Мингосимущества, Министерства ЖКХ и районной администрации. Слушание по делу назначено на 12 февраля.
Регоператор «Спецавтобаза» подчеркнул, что ликвидация данной свалки находится не в их компетенции, так как там складируются не бытовые, а промышленные отходы. МЧС борется с огнем, но сроки устранения тления пока не названы.
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