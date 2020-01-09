В Екатеринбурге прокуратура обратилась в суд из-за тлеющей свалки

Свалка горит уже несколько дней, в связи с этим МЧС рекомендовало жителям Уралмаша реже выходить из дома, а надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Прокуратура полагает, что свалку нужно ликвидировать, сделать это должны силами Мингосимущества, Министерства ЖКХ и районной администрации. Слушание по делу назначено на 12 февраля.