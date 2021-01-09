TagilCity.ru остается самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила

TagilCity.ru остается самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила

Сегодня, 12:11ОбществоPhoto: pixabay.com
Информационное агентство TagilCity.ru продолжает оставаться самым цитируемым в социальных сетях СМИ Нижнего Тагила.

Рейтинг изданий Свердловской области составлен на основании счетчиков «Медиаметрикс».

Тагильское информационное агентство TagilCity.ru по итогам декабря находится на четвертом месте, на него совершили переходы из соцсетей более 47 тысяч раз.

Photo:скриншот сайта "Медиаметрикс"

На первой строке — портал E1.RU, на его сайт по ссылкам в соцсетях перешли почти 260 тысяч раз.

Второе место занимает челябинское издание 74.RU. Счетчики показали более 82 тысяч переходов из соцсетей.

Портал ku66.ru из Каменска-Уральского находится на третьей строке с 51 тысячей переходов.

Замыкает пятерку лидеров пермское издание progorod59.ru, туда перешли из соцсетей чуть более 46 тысяч раз.

Напомним, по итогам третьего квартала TagilCity.ru вошло в ТОП-5 СМИ Свердловской области.

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