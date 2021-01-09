В Екатеринбурге общественники обратятся к полпреду УрФО из-за сноса здания ПРОМЭКТа

Просим оценить действия «Маяка» по сносу здания ПРОМЭКТа с правовой точки зрения. Новый проект здания, который будет построен на данной территории, должен соответствовать рекомендация министерства строительства Российской Федерации. Необходимо создать регулирующий механизм постройки, в котором будет отмечена высота и другие характеристики возводимых сооружений. Особенно — в местах, который несут в себе историческую ценность, передает ИА «Уральский меридиан» слова архитектора Полины Ивановой.