В Екатеринбурге общественники обратятся к полпреду УрФО из-за сноса здания ПРОМЭКТа

В Екатеринбурге общественники попросят вмешаться полпреда УрФО Владимира Якушева в вопрос сноса здания ПРОМЭКТа.

Общественники написали обращение Владимиру Якушеву и главе Минстроя Свердловской области Михаилу Волкову. Просим оценить действия «Маяка» по сносу здания ПРОМЭКТа с правовой точки зрения. Новый проект здания, который будет построен на данной территории, должен соответствовать рекомендация министерства строительства Российской Федерации. Необходимо создать регулирующий механизм постройки, в котором будет отмечена высота и другие характеристики возводимых сооружений. Особенно — в местах, который несут в себе историческую ценность, передает ИА «Уральский меридиан» слова архитектора Полины Ивановой. Сообщается, что на текущий момент собираются подписи, а сами обращение будут переданы адресатам 11 января. Напомним, 6 января сообщалось, что общественник Олег Букин написал ряд заявлений в правоохранительные органы и-за сноса здания ПРОМЭКТа. Он несколько раз обращался в отдел полиции № 7, а также в ГУ МВД по Свердловской области. По его мнению, снос здания ведется незаконно. Организация «Маяк» проигнорировала рекомендацию мэрии Екатеринбурга отложить снос и дождаться культурно-исторической оценки объекта. В Екатеринбурге общественник обратился в полицию из-за сноса здания ПРОМЭКТа

