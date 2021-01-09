В Екатеринбурге жюри выбрало лучшую ледовую скульптуру фестиваля «Вифлеемская звезда»

В Екатеринбурге жюри выбрало лучшую ледовую скульптуру фестиваля «Вифлеемская звезда»

Сегодня, 13:10ОбществоPhoto: пресс-служба Екатеринбургской епархии
7 января в Екатеринбурге завершился XV Международный Рождественский фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».

В Рождество жюри наградило победителей. Председателем был митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщает пресс-служба епархии Екатеринбурга.

В числе тем проводимого фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова», «Александр Невский — воин, правитель, святой», «Достижения в эпоху императора Николая II» и другие. Свои работы представили 26 команд из разных регионов России.

Первое место по итогам конкурса заняла скульптура «Архангел Михаил», авторами которой являются Сергей Николаев и Алексей Николаев. Второе место присудили скульптуре «Хрустальная мелодия» которую сделали Николай Вылка и Сергей Митрофанов. Замыкает тройку лидеров скульптура «Василиса Прекрасная», авторов Игоря Зуева и Елены Зуевой.

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