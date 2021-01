Субсидии отменили для резидентов технопарков в Свердловской области, а их управляющим компаниям сократят финансирование, соответствующие постановление подписала председатель ЗакСо Людмила Бабушкина.

16 миллионов рублей, которые планировали выделить резидентам технопарков в рамках субсидий в 2020 году, были направлены на борьбу с COVID-19. На 2021 год финансирование также не предусмотрено для резидентов, а для управляющих компаний будет выделено 43,2 миллиона рублей. В регионе действуют пять технопарков: «Академический» и «Университетский» в Екатеринбурге;

Химпарк «Тагил»;

Биологический медпарк «Новоуральский»;

«Технопарк 1993» в Заречном. Общее количество резидентов в них — 129, а численность сотрудников — 3385 человек.

