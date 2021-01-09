Взрыв в гараже и отрезанные пальцы. Итоги дня в Свердловской области

Взрыв в гараже и отрезанные пальцы. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 21:50ОбществоPhoto: Отдел надзорной деятельности
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 января.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. 8 января около 17.00 столкнулись пять автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 2110» из-за чего иномарку откинуло на на «встречку». Там «Ситроен» столкнулся еще с тремя автомобилями — Ford Focus, Toyota и «ВАЗ 2114». Отмечается, что все транспортные средства получили значительные повреждения. В результате происшествия два человека были госпитализированы с ушибами.

Вечером 8 января в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом кукри на женщину. При попытке отнять у нее сумку он отрубил ей два пальца. Оружие он оставил на месте, выхватил сумку и скрылся. Он был одет в черную маску, черные штаны и серую куртку. Полицейские разыскивают подозреваемого.

В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа в гаражном боксе на улице Индустриальная обрушилась крыша. Работавший в соседнем гараже мужчина прислонил к зданию баллон с топливом. По предварительной информации, газ просочился сквозь дыры в стене и затем взорвался. Произошел пожар, на площади 50 квадратных метров у бокса обрушилась крыша. В результате происшествия пострадал мужчина. С 10% ожогами тела его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Кроме того повреждения получил автомобиль «ГАЗ-3110». В происшествии разбираются дознаватели.

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