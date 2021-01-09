Взрыв в гараже и отрезанные пальцы. Итоги дня в Свердловской области

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. 8 января около 17.00 столкнулись пять автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 2110» из-за чего иномарку откинуло на на «встречку». Там «Ситроен» столкнулся еще с тремя автомобилями — Ford Focus, Toyota и «ВАЗ 2114». Отмечается, что все транспортные средства получили значительные повреждения. В результате происшествия два человека были госпитализированы с ушибами.