Количество погибших детей во время беспорядков в Казахстане достигло трех

Количество погибших детей во время беспорядков в Казахстане достигло трех

Количество погибших детей во время беспорядков в Казахстане достигло трех

Сегодня, 20:16
Общество
Фото: 1mi
Власти Казахстана уточнили количество убитых и раненных во время массовых беспорядков. Среди погибших есть дети.

Казахстан приходит в себя после массовых беспорядков. Данные по числу жертв продолжают подсчитывать. На 9 января погибшими числятся 164 человека, в том числе трое детей. Детский омбудсмен Республики Аружан Саин подтвердила смерть подростков 11 и 15 лет, а также четырехлетней девочки, сообщает «Хабар 24».

Самое большое количество смертельно раненых в Алматы — 103 человека. На втором месте Кызылординская область — 21 погибший. Третье у Жамбылской области, где зафиксирована смерть 10 местных жителей.

Бои на улицах казахстанских городов — следствие недовольства населения. Люди были возмущены резким взлетом цен на автомобильный газ и устроили акции протеста. После чего изначально мирные демонстрации довольно быстро переросли в вооруженный конфликт. По этой причине президент Казахстана Касым-Жомар Токаев вывел на улицы армию и запросил военную помощь у стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Со стороны силовиков погибли 18 человек. Аресты участников конфликта продолжаются. Задержано около 4, 5 тыс человек. Также под стражу помещен бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов и все его окружение.

Жители Алматы журналистам рассказали, что беспорядки были хорошо организованы. Но этим занимались якобы не местные, а приезжие люди. Злоумышленники нападали на полицейские участки, оружейные и ювелирные магазины.

Каждое такое преступление теперь расследуют правоохранительные органы. Объекты инфраструктуры и дороги взял под контроль объединенный миротворческий контингент. От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, сообщает Минобороны.

Сюжеты:
Протесты в Казахстане
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