Количество погибших детей во время беспорядков в Казахстане достигло трех

Бои на улицах казахстанских городов — следствие недовольства населения. Люди были возмущены резким взлетом цен на автомобильный газ и устроили акции протеста. После чего изначально мирные демонстрации довольно быстро переросли в вооруженный конфликт. По этой причине президент Казахстана Касым-Жомар Токаев вывел на улицы армию и запросил военную помощь у стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).