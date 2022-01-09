Несколько рейсов задержали в Кольцово из-за снегопадов на Среднем Урале

Несколько рейсов задержали в Кольцово из-за снегопадов на Среднем Урале
Несколько рейсов задержали в Кольцово из-за снегопадов на Среднем Урале
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1МI
Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге задержал несколько авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиры бортов до Сургута и Санкт-Петербурга ждали отправления около 7 часов.

Международный аэропорт «Кольцово» задержал два авиарейса из Екатеринбурга. Причиной позднего отправления бортов стал снегопад, сообщает «Областная газета». Среднее время задержки воздушных отправлений составляет 7 часов.

Так, авиарейс до Санкт-Петербурга вместо 19 часов 8 января вылетел только в 3 часа ночи 9 января. Борт до Сургута задержали на 6,5 часов.

Накануне спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях на Среднем Урале из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду и снегопада.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
МЧСКольцовоАэропорт «Кольцово»снегопад
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы