Несколько рейсов задержали в Кольцово из-за снегопадов на Среднем Урале

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге задержал несколько авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиры бортов до Сургута и Санкт-Петербурга ждали отправления около 7 часов.

Международный аэропорт «Кольцово» задержал два авиарейса из Екатеринбурга. Причиной позднего отправления бортов стал снегопад, сообщает «Областная газета». Среднее время задержки воздушных отправлений составляет 7 часов. Так, авиарейс до Санкт-Петербурга вместо 19 часов 8 января вылетел только в 3 часа ночи 9 января. Борт до Сургута задержали на 6,5 часов. Накануне спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях на Среднем Урале из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду и снегопада. Потепление и снегопады пообещали синоптики свердловчанам в Рождество

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