Полковник Горелых подтвердил некомплект в ГИБДД Свердловской области

В госавтоинспекции Свердловской области дефицит кадров, по данным инсайдеров, составляет более 400 человек. Причин «бегства» сотрудников ГИБДД называют несколько — от низкой зарплаты до конфликтов с руководством и возросшей нагрузки. В главке нехватку сотрудников подтвердили, ее количество опровергают.

В Свердловской области некомплект кадров в ГИБДД составляет больше 400 человек, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. При этом причины массового увольнения личного состава инсайдер называет разные — уход на пенсию и в другие подразделения (наименьший процент ушедших), низкую зарплату и возросшее количество «чужих» обязанностей на плечах сотрудников. Но реальная жизнь расставляет всё по своим местам. В итоге сейчас оставшиеся вынуждены выполнять, помимо своей работы, еще и обязанности тех, кто ушел. А это постоянные перегрузки и переработки, сообщает источник издания. Некомплект состоит не только из рядовых сотрудников, которые каждый день дежурят на дорогах области. Большую часть нехватки кадров испытывают службы с, так называемыми, кабинетными работниками. Источник TagilCity.ru поделился с редакцией проблемами нехватки кадров в ГИБДД Нижнего Тагила. Бывший сотрудник тагильской госавтоинспекции уже на пенсии, однако общается со своими действующими коллегами и следит за ситуацией в «конторе». Некомплект есть. Причем, многие сотрудники увольняются из-за нагрузок и низкой зарплаты — инспектор на дороге получает от 27 до 32 тысяч рублей. Дежурит почти сутками, при этом у них нет оплаты за переработку. В наше время таких массовых увольнений не было, рассказывает собеседник TagilCity.ru. В полицейском главке информацию о некомплекте в ГИБДД Свердловской области в 400 человек опровергли. Руководитель пресс-службы МВД региона Валерий Горелых предложил инсайдерам отправиться на скамейку к бабушкам, «щелкать семечки и обсуждать сплетни». Однако полковник полиции подтвердил сам факт нехватки инспекторов ГАИ в свердловской полиции. Злободневные вопросы в гарнизоне ни от кого не скрываются, они открыто обсуждаются, в том числе в СМИ, подчеркнул Валерий Горелых.

Материалы по теме: Полиция Нижнего Тагила заявила о нехватке 90 сотрудников

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter