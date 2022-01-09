Свердловскую область включили топ-20 регионов по количеству взяток

Свердловскую область включили топ-20 регионов по количеству взяток
Свердловскую область включили топ-20 регионов по количеству взяток
Сегодня, 18:37ОбществоФото: pixabay.com
Генеральная прокуратура опубликовала список наиболее коррумпированных регионов России. Свердловская область заняла 17 место.

В первую тройку регионов, где процветает взяточничество, вошли: Москва, Краснодарский край, Башкортостан.

Дело тут в количестве коррупционных преступлений. В ведомстве подсчитали, что с января по ноябрь прошлого года первой по ним была как раз Златоглавая. В столице зарегистрировали 334 таких нелицеприятных эпизода. Житница России - Краснодарский край - до лидера не дотягивает, там выявили «всего лишь» 268 случаев взяточничества.

Что касается Уральского федерального округа, то хуже всего дела обстоят в Челябинской области. Центр сосредоточения металлургии занимает в рейтинге 6 место и едва не попадает в топ-5. Несколько лучше дела идут в Тюменской области, где развита нефтепереработка. Этот регион сейчас на 13-месте. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра с его запасами углеводородного сырья располагается на 16 строчке списка.

В Свердловской области, где сосредоточены самые разнообразные отрасли производства, за отчетный период зарегистрировали 66 преступлений коррупционной направленности. Она вошла в топ-20 и находится на 17 месте.

Всего же по стране с января по ноябрь зарегистрировано 4 753 случая получения взяток. Это почти на 18% больше, чем годом ранее.

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