Уральских спортсменов эвакуировали из охваченного беспорядками Казахстана

Министерство обороны эвакуировала россиян, с которыми пропала связь из-за массовых беспорядков в Казахстане. Многие из них отдыхали на горнолыжном курорте Медеу в Алма-Ате и чуть было не оказались заложниками вооруженного конфликта.
Одними из тех, кого спасли российские миротворцы, стали уральские конькобежцы в возрасте от 16 до 25 лет. В казахстанском спортивном комплексе они были на сборах. Когда в городе началась стрельба, со всеми 12 спортсменами и их двумя тренерами пропала связь, сообщает Е1 со ссылкой на 74.Ру.
Региональная Федерация конькобежного спорта поставила об этом в известность губернатора Челябинской области, а тот в свою очередь, запросил помощь у Министерства обороны России. Дальше связались с консульством в Казахстане и выяснили, что горнолыжный комплекс не был никем атакован. Коммуникация нарушилась из-за технических сбоев.
Спортивную группу эвакуировали, как в «киношном» боевике. В высокогорный гостиничный комплекс за конькобежцами приехали два работника консульства и хорошо вооруженные спецназовцы. Самолет Ил-76 ВТА Минобороны покинул воздушное пространство Казахстана и через несколько часов приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Оттуда спортсменов уже автобусом отправили в родной Челябинск.
Днем ранее схожую спецоперацию провели ради российских туристов. Скоротать новогодние выходные в Казахстане решили жители Оренбургской области Елена Серко и её друг Александр Тивелёв. Молодые люди уехали из Орска на горнолыжный курорт Чимбулак и перестали выходить на связь.
Обеспокоенная сестра подняла «на уши» все оперативные службы. И, как оказалось, не зря. Как потом рассказали влюбленные, 5 января они чудом спаслись от мародеров. И в таком положении оказались еще примерно 30 граждан России. Чтобы уберечься, люди забаррикадировались в алма-атинском мини-отеле. У них не было воды, еды и наличных денег. Выйти на улицу было крайне опасно. Как и в первом случае, им тоже помогли миротворцы.
В настоящее время оренбуржцы уже дома. Они попали в первую группу россиян, которых вывезли в Москву военным самолетом-транспортником, сообщает АиФ в Оренбурге.