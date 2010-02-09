Агитация на выборах в свердловскую областную и нижнетагильскую городскую Думы проходит в рамках прав

Как рассказал нам начальник отдела обеспечения общественного порядка УВД Нижнего Тагила Евгений Бусыгин, милиционеры уже сейчас пристально следят за тем, чтобы агитматериалы не появлялись в несанкционированных местах, для этого правоохранители патрулируют жилой сектор и улицы города. Евгений Бусыгин отметил, что для встреч с избирателями кандидатам определены места для собраний, агитлистовки могут появляться только в строго определенных местах, а не на столбах и заборах. Тагильчане, сочувствующие тому или иному кандидату, могут размещать на своих балконах агитационные растяжки, но только обязательно это нужно согласовать в избиркоме и заключить договор. К агитационной компании нельзя привлекать несовершеннолетних. Впрочем, Евгений Бусыгин надеется, что нынешняя избирательная компания пройдет в Нижнем Тагиле без нарушения закона.