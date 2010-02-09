Дело об убийстве двух сотрудниц салона сотовой связи в г. Нижний Тагил передано в суд

Прокуратура Свердловской области установила, что 21-летний тагильчанин из ревности убил свою бывшую девушку и ее приятельницу, которая стала свидетельницей преступления. После совместной вечеринки убийца вошел в комнату к спящим девушкам, сначала ударил их несколько раз металлическим скребком по голове, а затем – ножом. От полученных ранений обе девушки скончались. Чтобы замести следы, преступник включил все конфорки на газовой плите и оставил источник открытого огня. Он рассчитывал, что взрыв заметет следы преступления, но его не случилось. Сейчас преступник предстанет перед судом.