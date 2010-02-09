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Дело об убийстве двух сотрудниц салона сотовой связи в г. Нижний Тагил передано в суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дело об убийстве двух сотрудниц салона сотовой связи в г. Нижний Тагил передано в суд

9 февраля 2010, 16:30ОбществоArtem
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