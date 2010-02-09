Дело об убийстве двух сотрудниц салона сотовой связи в г. Нижний Тагил передано в суд
9 февраля 2010, 16:30ОбществоArtem
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Материалы по одному из резонансных дел направлены в областной суд. Речь идет об убийстве двух девушек, сотрудниц салона сотовой связи, совершенном в марте прошлого года в квартире дома на улице Нижняя Черепанова.
Прокуратура Свердловской области установила, что 21-летний тагильчанин из ревности убил свою бывшую девушку и ее приятельницу, которая стала свидетельницей преступления. После совместной вечеринки убийца вошел в комнату к спящим девушкам, сначала ударил их несколько раз металлическим скребком по голове, а затем – ножом. От полученных ранений обе девушки скончались. Чтобы замести следы, преступник включил все конфорки на газовой плите и оставил источник открытого огня. Он рассчитывал, что взрыв заметет следы преступления, но его не случилось. Сейчас преступник предстанет перед судом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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